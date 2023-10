Spettacolo di luci patrocinato da Unesco illumina Palazzo Ducale

Il 'monumental tour' del dj francese Michael Canitrot ha debuttato in Italia sulla facciata dello storico Palazzo Ducale di Genova davanti a una folla di centinaia di persone riunite questa sera in piazza Matteotti in occasione dei festeggiamenti per i 75 anni di Costa Crociere, uno spettacolo di luci e musica patrocinato dalla Commissione nazionale francese per l'Unesco.

L'iniziativa "vuole rappresenta un concetto innovativo di tournée che fonde armoniosamente musica elettronica, patrimonio culturale e arte digitale - spiegano gli organizzatori -, nasce dall'idea di far interagire il patrimonio artistico delle città con le nuove tecnologie, riscoprendo i monumenti da un nuovo punto di vista, grazie alla musica elettronica suonata dal vivo dai dj e a enormi scenografie che fondono light-show e video-mapping".

Uno show di musica elettronica e digital art per celebrare l'anniversario della compagnia crocieristica fondata a Genova nel 1948 con il viaggio inaugurale della 'Anna C', la prima nave passeggeri della flotta.

La facciata di Palazzo Ducale è stata illuminata con uno show di immagini e luci con tema Genova, la sua storia e il mare, mentre gli spettatori hanno ballato al ritmo della musica elettronica. Palazzo Ducale di Genova è il primo monumento artistico in Italia a essere protagonista dello show dopo il Palais-Royal di Parigi, il Municipio di Lisbona, la cattedrale di Laon, il castello di Chantilly e Mont Saint-Michel.



