Soccorso migrante bloccato su pilone A10 da piena del Roja

Un migrante è rimasto bloccato, in tarda mattinata, alla base di un pilone dello svincolo dell'autostrada, a Ventimiglia, in seguito all'innalzamento del livello del fiume Roja,a causa delle abbondanti piogge delle ultime ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento e del soccorso speleo alpino fluviale (Saf). L'uomo, che non riusciva più a tornare indietro, è stato recuperato e affidato alle cure del personale sanitario.

Sul posto anche il personale dell'autostrada e la polizia.





