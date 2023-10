Scontro tra mezzo pesante e auto, 6 km di coda su AutoFiori

Sei chilometri circa di coda sull'Autofiori tra i caselli di Sanremo Ovest e Imperia Ovest (direzione Italia), a causa di uno scontro tra un'auto e un mezzo pesante che si è verificato all'altezza di Taggia. Secondo quanto appreso non ci sarebbero feriti gravi, ma il traffico è interrotto anche a causa di uno sversamento di gasolio sul sito stradale. Accertamenti sono in corso da parte della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Anche sul nodo genovese di Autostrade per l'Italia sono presenti code: in A12 tra Genova Nervi e Recco verso Rosignano e tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori. Coda anche in A7 tra Genova Bolzaneto e il bivio A7/A12 Genova-Livorno sempre per lavori.



