Ron al premio Tenco, 'continuerò a giocare con la musica'

Ha preso il via il 19 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo l'edizione numero 46 della Rassegna della Canzone d'Autore, meglio conosciuta come Premio Tenco.

Parola d'ordine dell'edizione 2024, 'Vengo anch'io', per un tributo al genio artistico di Enzo Jannacci, rappresentato in scena durante la prima serata della manifestazione dal figlio Paolo. Ad aprire ufficialmente il Premio Tenco, la voce di Ron, chiamato ad interpretare la tradizionale sigla 'Lontano Lontano' di Luigi Tenco e che questa sera tornerà sul palco dell'Ariston per ritirare il suo premio alla carriera. "Questo premio - ha raccontato Ron - a questo punto della mia carriera, ha un sapore bello e inaspettato. Credo siano stati valutati anche anni importanti per la mia musica e per quella che ho contribuito a fare con altri, a cominciare da tutto il lavoro con Lucio Dalla.

Continuerò a giocare con la musica per mantenere vivi tanti pezzi di un puzzle che piano piano sto componendo ancora oggi".

Sotto i riflettori della prima serata del Tenco 2024 sono passati, oltre a Paolo Jannacci, anche Alice (premiata come miglior miglior interprete con 'Eri con me' ex aequo con Francesco Guccini e il suo 'Canzoni da intorto'), gli Almamegretta (Targa Tenco come miglior album in dialetto con 'Senghe'), una sorprendente Daniela Pes (miglior opera prima con 'Spira') alle prese con le sue acrobazie sonore elettroniche, il chitarrista Armando Corsi e Niccolò Fabi (miglior canzone per 'Andare oltre'). "Statisticamente il maggior periodo creativo per un autore - ha commentato Fabi - l'ho passato da tempo. Io mi sento però un'eccezione perché il mio periodo migliore coincide con gli ultimi miei quindici anni di scrittura. Ho resistito nell'ispirazione ma so che sarà sempre più difficile consentire alla canzone di avere questo livello di verità. Ne riparleremo tra qualche anno".



