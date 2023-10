Rete Genovese protesta contro 'opere non condivise'

Molti esponenti della 'Rete Genovese', che accoglie una quarantina tra associazioni, comitati, gruppi e movimenti che operano a Genova ha protestato con un presidio nel pomeriggio davanti a Palazzo San Giorgio dove si è svolto l'evento 'Alfabeto del Futuro' per presentare le opere da realizzare. Molti gli striscioni, tra gli altri quelli con scritto 'no funivia', 'no Sky metro', 'no inceneritore'.

"Ci sembra veramente riprovevole investire tanti soldi per progetti non condivisi, pensati solo dall'alto e spesso non concretamente utili alla collettività mentre non si trovano soldi per altri settori essenziali come la scuola pubblica oppure per "sanare la sanità pubblica" sempre più al collasso e quindi per tutelare la salute di tutti/e, difendendo il Servizio sanitario nazionale pubblico, gratuito e universale" hanno spiegato i manifestanti.



