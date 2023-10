Moda circolare, a Genova arriva lo swap party

La moda è circolare, è ecofriendly, è sostenibile quindi swap please, meglio se durante un party.

"Moda circolare e sostenibile: esperienze innovative, talk e swap party" è stato l'evento tenuto oggi nella Biblioteca Universitaria di Genovanell'ambito di C-City Genova Città Circolare, il progetto del Comune di Genova che vuole trasformare il capoluogo ligure in una città all'avanguardia nell'economia circolare, migliorandone il posizionamento nel campo dell'innovazione tecnologica applicata ai settori della green, blue e bioeconomy, promuovendo e sperimentando la circolarità delle risorse.

L'intera giornata - che ha l'obiettivo di valorizzare e far conoscere ai cittadini l'economia circolare come modello - è stata realizzata da Job Centre srl, società in house del comune di Genova in qualità di soggetto attuatore, con la partecipazione di Fondazione Symbola, Cna Federmoda, Fair, Campagna Abiti Puliti, Confartigianato Liguria, Camera di Commercio Genova, GenovaJeans, Pure Waste Textiles, Humana People to People Italia Onlus. Oltre alle interessanti conferenze, grande successo ha avuto lo swap party che ha consentito uni scambio gratuito di abiti in ottime condizioni, volto ad allungare la vita utile dei capi: un'ottima esperienza, esempio di economia circolare.

"Ormai sta diventando fondamentale creare degli standard che raccontino perché e in che termini un prodotto è sostenibile, per evitare sempre di più fenomeni di greenwashing", ha detto Caterina Mazzei, Cna Federmoda. Per l'assessore comunale Campora "la sostenibilità nella produzione tessile, con particolare attenzione anche alle risorse idriche, il riciclo di abiti e tessuti è un impegno che ci siamo presi e che vogliamo diffondere tra le nuove generazioni per innescare un circolo virtuoso e ridurre la quantità dei rifiuti in discarica" .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA