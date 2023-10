Arpal ha confermato la chiusura dell'allerta arancione su tutta la Liguria alle 15 di oggi. Prosegue l'allerta gialla. Per domani bassa probabilità di temporali forti sul centro-levante. La fase più intensa della fase perturbata sta lasciando la Liguria, ma questo non vuol dire che cesseranno i fenomeni meteo cui prestare attenzione. Due le tipologie di eventi che hanno determinato l'allerta: le piogge diffuse, soprattutto sul ponente ligure, con un benefico apporto diffuso in molte località di oltre 100 mm su un territorio affetto da grave siccità. I temporali, che si sono sviluppati in maniera organizzata da ponente a levante, riversando grandi quantitativi di pioggia soprattutto in mare, accesi da raffiche di vento che hanno superato i 160 km/h e aumentato le temperature di 8-10°C nel giro di un paio di ore. L'aggiornamento di fine mattinata conferma gli scenari delineati ieri, con chiusura dell'allerta arancione per temporali e piogge diffuse alle15. Domani giornata all'insegna della variabilità, dove permane una bassa probabilità di temporali forti: questo non vuol dire che ci sarà ovunque il sole, ma che localmente si potranno avere precipitazioni anche intense, soprattutto sul territorio di Genova e La Spezia. Il fronte atlantico ha determinato rovesci e temporali sparsi con cumulate nelle ultime 12 ore di circa 150 mm a Verdeggia (nel comune di Triora) e circa 130 mm a Mallare. Le precipitazioni hanno avuto anche un carattere temporalesco, con 9 mm in 5 minuti a Rocchetta Nervina, 11 mm in 5 minuti a Giacopiane - Diga e 9.4 mm a Urbe - Vara Superiore. 19.6 mm in 15 minuti a Mattarana (comune di Carrodano).

