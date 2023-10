Gruppo @norigassificatore celebra 'funerale della democrazia'

"Circondata dall'affetto dei suoi concittadini, è mancata improvvisamente La Democrazia di anni 77 (1946-2023). Ne danno il triste annuncio il presidente regionale unitamente ai consiglieri di maggioranza, tutti gli abitanti della provincia di Savona insieme all'azienda proponente e a Golar Tundra". Il manifesto funebre, preparato dal gruppo #noalrigassificatore di Savona è ormai virale in Internet e annuncia la manifestazione prevista per il 31 ottobre alle 21, notte di Halloween per protestare contro l'installazione della nave rigassificatrice davanti alle coste di Savona.

"Quale momento più adatto per celebrare il funerale della democrazia se non la notte di Halloween - scrive sui social uno dei componenti del gruppo #noalrigassificatore -. Il 31 ottobre organizziamo la processione commemorativa assieme al gruppo 'Fermiamo il mostro del gas davanti a Savona!, processione rigorosamente in maschera che partirà da corso Vittorio veneto Savona".

I funerali, recita il manifesto funebre, "in forma rigorosamente pubblica" verranno celebrati presso lo scaletto dei pescatori. Non fiori ma eventuali altre opere pubbliche meglio se fortemente impattanti".



