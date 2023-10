Genoa: a Bergamo senza Retegui e Messias

Domani l'ultima rifinitura confermerà le indicazioni della settimana, ma Alberto Gilardino è pronto a fare a meno di Mateo Retegui e Junior Messias entrambi per problemi fisici nella trasferta di domenica a Bergamo. Un persistente dolore al ginocchio, dopo uno scontro di gioco a Udine, ha fermato ormai da inizio mese il bomber italoargentino Retegui mentre Messias è stato costretto allo stop da una distrazione muscolare prima della gara contro il Milan.

Contro l'ex Gasperini, il tecnico rossoblù dovrà fare a meno anche del portiere Martinez, squalificato, al suo posto titolare sarà Leali. Pronto al rientro invece Badelj, mentre Strootman rimane in dubbio e potrebbe andare in panchina.

Domani l'ultima rifinitura anticipata dalla conferenza del tecnico biellese.



