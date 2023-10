Frasi choc, Pernat si dimette da ambasciatore Genova

E' durato una settimana l'incarico di "ambasciatore di Genova nel mondo" assegnato al manager del Moto Mondiale Carlo Pernat dal sindaco Marco Bucci. Pernat, che in queste ore si trova in Australia per le gare del MotoGp, ha confermato di essersi dimesso dopo le polemiche su alcune sue frasi sessiste e omofobe sollevate da Liguria Rainbow. "Mi dimetto per non creare problemi a Bucci" conferma al telefono.

L'agente, 75 anni, figura di riferimento per campioni come Max Biaggi e Valentino Rossi, è finito nella bufera a causa di una vecchia puntata del programma La Zanzara, su Radio24.

Con Cruciani, quattro anni fa, Pernat aveva pronunciato una serie di frasi tornate sotto la lente dopo che il sindaco, la scorsa settimana, ha insignito Pernat e altre personalità del titolo di "ambasciatore di Genova nel mondo" nell'ambito delle celebrazioni di Cristoforo Colombo. Ad aver chiesto le sue dimissioni, per prima, è stata la rete Liguria Rainbow, collettivo di attivisti che tra le altre cose organizza il pride genovese.

Ieri il sindaco, interpellato sulla questione, ha fatto sapere che prima avrebbe voluto parlare direttamente con Pernat.

Non è dato sapere se i due si siano sentiti ma nel frattempo sono arrivate le dimissioni. Il consigliere comunale Filippo Bruzzone, lista Rossoverde, presenterà comunque una richiesta di chiarimenti (un articolo 55) in vista della prossima seduta del consiglio. Tra gli altri, anche il parlamentare del Pd Brando Benifei ha chiesto al sindaco di tornare indietro: "Il sindaco Bucci ha nominato pochi giorni fa Carlo Pernat ambasciatore di Genova nel mondo, un ruolo pensato per promuovere la città, dalla cultura alle tradizioni. È una scelta che lascia sconcertati e su cui il sindaco ha il dovere di tornare indietro".



