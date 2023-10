Federmanager, 'solidarietà con proteste dei lavoratori ex Ilva'

Federmanager Liguria, l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel mondo del management industriale, "prende atto del fatto che la società Acciaierie di Italia non stia mantenendo gli impegni sui volumi produttivi e sugli investimenti che erano programmati per la fermata estiva. Le difficoltà gestionali dovute alla complessità della situazione, sottolineate ancora nelle ultime ore dal presidente della società, generano mancanza di liquidità. Il quadro complessivo è assolutamente insostenibile per un Paese la cui produzione di acciaio primario è strategica per le qualità elevate, indispensabili al settore manifatturiero, e ha raggiunto ormai un limite critico, nonostante gli adeguamenti fatti negli ultimi anni verso una riduzione dell'inquinamento ambientale". Lo si legge in una nota.

"Allo stato attuale la fabbrica di Taranto è autorizzata a produrre sei milioni di tonnellate anno rispetto all'attuale produzione che, invece, risulta inferiore a tre milioni di tonnellate, oltre ad esistere una funzionalità non regolare degli impianti, che è alla base della loro sicurezza. Va ricordato, inoltre, che questa situazione impatta anche Cornigliano, Novi e Marghera - denuncia ancora Federmanager Liguria -. Occorre procedere immediatamente con un piano industriale ben definito, concreto, fattibile nei tempi e nei costi e integrato con tutte le altre realtà siderurgiche del Paese".

"Cornigliano deve basare la sua rinascita sull'ammodernamento degli impianti per la latta, prodotto con un mercato nazionale stabile e ricettivo, garantendo migliore qualità, minori costi produttivi, sicurezza degli operatori, impatto ambientale azzerato e digitalizzazione di produzione e gestione - dicono ancora i manager -. Resta il problema dell'assetto societario che impedisce una gestione della società utile al Paese. Su questa criticità va fatta al più presto chiarezza e devono essere assunte decisioni da parte dell'attuale governo che prevedono: o un cambio sostanziale degli attuali patti para-sociali che sono alla base della situazione di governance o un passo di responsabilità che prevede la maggioranza decisionale dello stato nell'azienda".



