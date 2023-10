Ex Ilva: Fiom e Fim, la situazione è insostenibile

Una delegazione numerosa è partita dallo stabilimento di Acciaieri d'Italia di Genova a Cornigliano con diversi pullman per raggiungere Roma per partecipare alla manifestazione nazionale per protestare contro l'incertezza che regna sul futuro dell'azienda. Stefano Bonazzi Segretario Generale Fiom Cgil Genova spiega: "Oggi i lavoratori di Genova di Arcelor Mittal sono a Roma per dire basta. La situazione non è più sostenibile negli stabilimenti in tutta Italia: a Genova come a Novi come a Taranto. Abbiamo la necessità di investimenti immediati sugli stabilimenti per dare un futuro alla siderurgia e poi occorre risolvere definitivamente la situazione: serve rilanciare la siderurgia a ciclo integrale in Italia e quindi la lotta inizia oggi e non si ferma finchè non si rivolve la condizione".

"Ora basta bisogna dare un futuro sicuro allo stabilimento di Genova, ormai è a minimi storici a livello produttivo e sicurezza da troppi anni. È inaccettabile tenere in queste condizioni di "sequestro" i lavoratori e gli impianti in un settore così strategico per il paese" spiega Christian Venzano, Segretario Generale FIM Cisl Liguria.



