Carmen Consoli, 'anche i detrattori sono uno stimolo'

E un riconoscimento alla carriera che arriva da 'Lontano, Lontano', quello che il Premio Tenco ha assegnato a Carmen Consoli. Le canzoni della 'cantantessa', che già in passato aveva fatto capolino sotto i riflettori della rassegna, in corso in questi giorni al Teatro Ariston, saranno tra le protagoniste della serata in calendario per oggi sul palco sanremese.

"La mia canzone d'autore continua a fare un giro infinito - ha raccontato Carmen Consoli - e la mia urgenza personale del momento è quella di vivere, conoscere e fare esperienze da raccontare nelle mie canzoni. Ho scritto tanto e ho molto materiale, ma non è ancora arrivato il momento di tornare in studio".

In occasione della rassegna dedicata alla canzone d'autore, Carmen Consoli si era aggiudicata, nel 2010, anche una Targa Tenco nella sezione Album dell'Anno, per il suo 'Elettra'.

"Ho un fortissimo legame - ha detto ancora la cantautrice catanese oggi a Sanremo - con tutto quello che rappresenta una rassegna come il Premio Tenco. Ho portato con me mio figlio Carlo per festeggiare questo momento. Vengo da una famiglia nella quale si ascoltava in continuazione Bruno Martino e Guccini. Siamo cresciuti con il mito del Tenco e di Luigi Tenco.

Mio padre, che era anche un musicista molto bravo, sarebbe orgoglioso di me".

"Sono quasi incredula per questo riconoscimento - ha detto ancora la Consoli - che però mi ha fatto riflettere sul fatto che forse qualcosa di interessante, con la mia musica, l'ho fatto. Probabilmente la gente crede in me più di quanto faccia io. Ringrazio però anche i detrattori, perché sono sempre stati uno stimolo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA