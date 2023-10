AutoFiori in tilt, 32 km di coda tra Francia e Taggia

E' un unico serpentone di auto e mezzi pesanti da Mentone, in Francia (sull'A8), fino a oltre il casello di Taggia, direzione Italia. Una coda di 32 chilometri che interessa l'Autostrada dei Fiori, ormai in ginocchio a causa di uno scontro tra un tir e un'auto, che si è verificato verso le 8.20 di stamani.

Il problema non è stato l'impatto tra i due mezzi, che non ha avuto conseguenze sulle persone, ma una vasta chiazza di gasolio fuoriuscita dal mezzo pesante e riversata sull'asfalto e il danno a circa venti metri di guard rail, che dev'essere ripristinato. La centrale operativa dell'A10 ha riaperto la circolazione su una sola corsia, ma ha già annunciato che la tratta tra Arma di Taggia e Imperia Ovest resterà chiusa tra le 21 e le 6 di domattina, per consentire di completare le operazioni di bonifica nel punto in cui è avvenuto l'incidente.

il traffico sarà dirottato sull'Aurelia



