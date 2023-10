Albero su cavi, paese in black out nel Ponente

Il paese di Cosio di Arroscia, nell'entroterra di Imperia è in black out dalle 11.30 circa, a causa di un albero caduto sui cavi della media tensione. E alle 14 erano ancora un corso le procedure di bonifica della linea e di riattivazione della corrente. Il vento, più che la pioggia, ha creato diversi danni in tutto il territorio, ma per fortuna non gravi. Una decina gli alberi sradicati dalle forti raffiche, che hanno interessato il paese nel corso della notte e della mattinata. "In casi come questi - spiega sindaco di Cosio Antonio Galante, che dalle 4.30 è in piedi per portare assistenza ai propri concittadini - bisogna presidiare il territorio anche con i mezzi a disposizione. Io, ad esempio, ho una motosega. A questo punto, basta chiamare un paio di amici e rimboccarsi le maniche". Il vento ha anche sradicato alcune tegole che sono cadute nei carruggi del centro storico, ma per fortuna senza feriti.



