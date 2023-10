A inizio 2024 attivo l'elisoccorso nel Levante ligure

A inizio 2024 nell'aeroporto militare di Sarzana-Luni sarà attivato il servizio di elisoccorso per il Levante della Liguria. Lo annunciano gli assessori regionali alla Sanità e alla Protezione civile, Angelo Gratarola e Giacomo Giampedrone al termine dell'istruttoria tecnica che ha individuato l'aeroporto di Sarzana-Luni come base di riferimento e identificato nell'aeroclub lunense 'Piero Lombardi' il soggetto idoneo alla gestione della nuova base.

"Manteniamo un impegno che ci eravamo presi con il presidente Toti per garantire un servizio di emergenza sanitaria molto atteso dai cittadini - dichiara l'assessore Giampedrone -. La presenza di un elicottero anche in provincia della Spezia permetterà di intervenire molto più rapidamente, sfruttando le piste di atterraggio già presenti sul territorio".

"Abbiamo portato a termine il progetto della terza base dell'elisoccorso ligure con un proficuo lavoro di squadra - sottolinea l'assessore Gratarola -. È un'opera strategica che rende la Liguria tra le Regioni maggiormente protette in termini di elisoccorso e considerata la sua orografia".



