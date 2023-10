Skymetro, ecco progetto definitivo, tutto a doppio binario

Svelato oggi al Matitone, negli uffici del Comune di Genova, il progetto definitivo dello Skymetro, ossia il sistema di trasporto sopraelevato tra Brignole e Molassana, in Val Bisagno. L'aspetto più importante rispetto ai primi piani svelati dall'amministrazione è che sarà interamente a doppio binario. Per il resto in progetto, i cui lavori potrebbero partire a maggio 2024, vede una riduzione del numero delle stazioni, sei e non più sette e lo spostamento dei piloni sulla sede stradale e non in alveo e sull'argine del torrente Bisagno. "Con questo progetto risolviamo i problemi di mobilità della Valbisagno senza incidere sulla viabilità", dice l'assessore alla Mobilità Matteo Campora. L'opera, secondo il Comune, sarà in grado di trasportare fino a 60mila utenti al giorno. I lavori sono, come noto, già finanziati dal governo con quasi 400milioni di euro. Il tracciato Brignole-Molassana misurerà 6,9 km e sarà percorribile in 11 minuti. Le stazioni, oltre a Brignole e Molassana, saranno piazza Romagnosi, Parenzo, Staglieno, Guglielmetti e San Gottardo. La frequenza massima ogni sei minuti è consentita dalla scelta di realizzare tutta la linea a doppio binario. "Farlo solo in corrispondenza delle stazioni non sarebbe stato sufficiente" spiega Enrico Musso, responsabile del Comune per la realizzazione del piano Quattro Assi di mobilità. La larghezza dell'impalcato salirà a 8 metri che diventeranno circa 14 metri alle fermate ma saranno garantiti almeno 10 metri di distanza dalle facciate dei palazzi. Il progetto sarà presentato ai municipi e attraverso la piattaforma online Dialoghi in città, come è stato fatto per la nuova diga e per la funivia del Lagaccio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA