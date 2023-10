Max Pezzali, Edoardo De Angelis, Sergio Caputo al Premio Lunezia

Max Pezzali, Edoardo De Angelis, Sergio Caputo e Sophie And The Giants sono alcuni dei vincitori del Premio Lunezia 2023. Gli artisti saranno premiati domenica 29 ottobre, alle 21.30, al Teatro Civico di La Spezia, in occasione dell'appuntamento conclusivo dell'edizione 2023 del Premio che sostiene il valor musical-letterario delle canzoni.

Il Premio Lunezia sarà conferito a Edoardo De Angelis per i suoi album più recenti, l'ultimo dei quali prodotto da Francesco De Gregori. Tra i big premiati l'artista inglese Sophie And The Giants, in vetta alle classifiche europee, Max Pezzali celebrato per i suoi grandi successi, Sergio Caputo icona cantautorale degli anni ottanta che riceverà il Premio Lunezia Antologia per i 40 anni di un Un sabato italiano. Il Premio Lunezia 2023 prevede anche un omaggio a Toto Cutugno, con la presenza del figlio Niko. "Il Premio Lunezia - dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini - è un'eccellenza del panorama artistico-culturale italiano dalla lunga tradizione e che ha visto avvicendarsi grandi nomi. Un ringraziamento a Stefano De Martino e a quanti sono impegnati nell'organizzazione di questa edizione che siamo ben lieti di ospitare al Teatro Civico".

Per il Patron Stefano De Martino "il Premio Lunezia con il suo impegno di valorizzare l'arte-canzone nel tema del valore musical-letterario taglia il traguardo di 28 edizioni con l'onore di decidere il Premio Lunezia per Sanremo durante uno dei festival di musica leggera più importanti del mondo, il Festival di Sanremo".

La manifestazione, a ingresso gratuito, è realizzata grazie al sostegno del Comune de La Spezia e quest'anno ha rinnovato il sodalizio con il Comune di Aulla per la tutela di questa rassegna territoriale e nazionale. Importante la partecipazione Rai a partire dal conduttore Savino Zaba, ai collegamenti in diretta di Rai IsoRadio e ai servizi di Uno Mattina e Rai Cultura. La serata prevede la super finale della sezione nuove proposte, con tre cantautori e una band (selezionato su oltre 300 partecipanti) che si contenderanno il podio e il contratto editoriale con Sony Music Publishing.



