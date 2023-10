Maltempo, da stasera Liguria torna in allerta arancione

Torna l'allerta arancione in Liguria. Dopo una pausa di alcune ore durante le quali l'allerta è sceso a giallo, Arpal ha emesso un ulteriore allerta arancione si tutta la regione a partire dalle 22 di questa sera e fino alle 15 di domani.

La decisione di innalzare dalle 22 il grado di allerta è dovuta all'instabilità provocata da un richiamo più intenso di correnti meridionali che favoriscono un'ulteriore intensificazione dei fenomeni con possibilità di temporali localmente lenti o stazionari. Stasera la situazione sarà più critica a Ponente, domani mattina più a Levante. Nella mattinata di domani atteso l'ingresso del fronte con piogge intense e copiose con rovesci e temporali. Sono attesi venti meridionali di burrasca forte con raffiche fino a 80-90 km/h su costa e 120-140 km/h sui rilievi.

Dalla serata di oggi mare in aumento fino a molto agitato con mareggiate anche intense per onda di libeccio con periodo fino a 7-8 secondi. Sabato migliora su Centro-Ponente ma continua l'instabilità sul Levante.



