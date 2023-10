Incendio in un alloggio stranieri a Ventimiglia, due intossicati

Due cittadini stranieri, regolari in Italia, sono rimasti leggermente intossicati stamani poco prima delle 5 in un principio di incendio divampato in una abitazione di Ventimiglia, all'interno della quale c'erano quattro persone, due delle quali non hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i carabinieri e il personale sanitario. Ancora in fase di accertamento le cause del rogo. Secondo quanto appreso, più che le fiamme, presto domate, a creare problemi è stato il fumo proveniente dalla combustione di qualche tessuto.



