I campionati italiani di scacchi 'a tempo veloce' ad Alassio

I campionati nazionali di gioco rapido di scacchi e di scacchi individuale online vedranno sfidarsi oltre 150 giocatori provenienti da tutta Italia nel weekend ad Alassio (Savona). La manifestazione è organizzata dalla Federazione scacchistica italiana e dal Comitato promotore E-Sport Italia, in collaborazione con il Comune di Alassio.

La città del Ponente ligure si prepara ad accogliere numerosi esperti e rappresentanti istituzionali di questa disciplina sportiva praticata nel mondo da un miliardo di persone. In contemporanea con i campionati italiani sabato 21 ottobre nell'istituto Ollandini si terrà un convegno patrocinato dal Ministero dell'Istruzione, dedicato al rapporto tra scacchi e scuola.

"I campionati italiani di scacchi a tempo veloce sono un appuntamento che rivive finalmente dopo tre anni di stop dovuti alle difficoltà organizzative imposte dalla pandemia - ricorda il presidente della Federazione scacchistica italiana Luigi Maggi -. Con una novità importante: la prima finale in formato 'ibrido' dei campionati online, che la nostra federazione è tra le primissime al mondo ad aver organizzato, facendo da apripista anche in Italia per iniziative analoghe". "Siamo davvero soddisfatti di ospitare e patrocinare questa manifestazione così importante", commenta il sindaco di Alassio Marco Melgrati.





