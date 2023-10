Gdf sequestra 153 kg di marijuana a Ventimiglia, 2 arresti

Un carico di 153 chilogrammi di marijuana è stato sequestrato dalla guardia di finanza, in un'operazione congiunta con la polizia di frontiera avvenuta all'autoporto di Ventimiglia, nei pressi dell'imbocco dell'Autofiori. In particolare, le fiamme gialle hanno individuato due mezzi pesanti, che erano sorvegliati da due cittadini bosniaci successivamente arrestati per traffico internazionale di stupefacenti. Insospettiti dal comportamento, infatti, i finanzieri hanno chiesto l'ausilio del personale del commissariato e dei cani antidroga Jester e Cally. In seguito all'ispezione dei due autoarticolati sono stati trovati 140 involucri in plastica contenenti, in totale, 153 chili di marijuana, custoditi in parte all'interno di diverse borse, nascoste sotto trenta bancali di carne cruda e numerosi pallet di alimenti e in parte dietro i pannelli delle portiere delle due motrici. Accertamenti sono in corso per risalire a provenienza e destinazione dello stupefacente.



