Gdf scopre 22 lavoratori al nero, maxisanzione per datori lavoro

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Savona hanno individuato, nei comuni di Savona, Albissola Mare, Albisola Superiore, Quiliano, Loano e Varazze, 22 lavoratori in nero o irregolari impiegati nell'edilizia e nella ristorazione. Di questi 3 sono risultati percettori di sussidi pubblici come il reddito di cittadinanza, mentre 2 lavoratori sono risultati privi del permesso di soggiorno. Tutti sono risultati completamente sconosciuti agli Enti previdenziali e assistenziali e il loro lavoro non sarebbe stato riconosciuta ai fini pensionistici. I lavoratori, proprio perché non regolarmente assunti, non erano coperti da assicurazione in caso di infortunio sul luogo di lavoro. Ai 14 datori di lavoro che impiegavano la manodopera irregolare potrebbe essere irrogata la maxisanzione da 25 mila euro a lavoratore prevista dalla normativa in materia.



