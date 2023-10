Falso medico al St.Charles, donna indagata da procura di Imperia

Esercizio abusivo della professione, falso e truffa sono i principali reati ipotizzati dalla Procura di Imperia nei confronti di Enrica Massone, 56 anni di Torino, che lavorava come medico internista al punto di primo intervento dell'ospedale Saint Charles di Bordighera senza avere laurea né i titoli. La donna aveva già assolto tre turni di servizio a settembre quando è stata scoperta. La falsa dottoressa, che tra l'altro ha precedenti per truffa e circonvenzione di incapace, era stata assunta dalla società Igea di Roma che fornisce personale sanitario all'Asl 1 Imperiese. A scoprire il falso è stato il direttore del Dipartimento governo clinico e servizi del Saint Charles Giovanni Bruno.

"Un fatto molto grave da condannare senza riserve. Occorre intervenire radicalmente sulle procedure di verifica del personale che viene assunto", ha detto il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.

Stamattina al Saint Charles si è tenuto un vertice alla presenza, oltre che del primo cittadino, anche del dg di Asl 1, Luca Filippo Maria Stucchi e di una rappresentanza di Gvm Iclas, il gruppo privato che dall'inizio del prossimo anno subentrerà nella gestione del Saint Charles in convenzione con l'Asl.

L'azienda sanitaria locale ha già fatto sapere che procederà legalmente nei confronti di Igea per capire come sia stato possibile commettere un errore di questo genere. Tra l'altro, Massone aveva dichiarato di essere iscritta all'Ordine dei Medici con una semplice autocertificazione.



