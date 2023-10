Chef Barbieri con Costa Crociere per pranzo solidale Sant'Egidio

Un pranzo d'eccezione per 150 persone bisognose ospiti della Comunità di Sant'Egidio a Genova, con la partecipazione dello chef Bruno Barbieri, ha aperto i festeggiamenti per i 75 anni di Costa Crociere, che dal 2015 insieme all'associazione ha distribuito circa 700mila pasti alle persone in difficoltà nel capoluogo ligure.

Dalla mousse di gorgonzola e mascarpone alla tartare di salmone affumicato, dalle lasagne alla bolognese al medaglione di vitello ricomposto, fino al tiramisù: per un giorno le persone senza dimora, le famiglie con bambini e gli anziani in difficoltà, hanno potuto gustare l'eccellenza gastronomica del 'menu di bordo' preparato dal corporate chef di Costa Crociere Antonio Brizzi e da Bruno Barbieri, aiutati dai volontari della Comunità di Sant'Egidio e dai dipendenti della sede centrale di Genova della compagnia.

Un'iniziativa di solidarietà coordinata dalla Costa Crociere Foundation. "Abbiamo voluto che il primo festeggiamento per il nostro 75/mo anniversario a Genova fosse proprio con le persone che spesso sono considerate tra le ultime nella nostra città", spiega l'amministratore delegato della compagnia Mario Zanetti.

"Costa è sempre presente quando c'è bisogno di aiuto e di tirare fuori il massimo per la gente che vive un momento difficile - commenta Bruno Barbieri -, quindi sono contento di essere qui perché mi sento in una famiglia, non solo sulle navi ma ovunque, lo ha dimostrato con questa iniziativa bellissima".





