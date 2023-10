A Lerici il premio 2023 come Best Tourism Villages dell'Unwto

Nell'ambito dell'assemblea dell'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite che è in corso a Samarcanda (Uzbekistan) il ministero del Turismo ha ritirato il premio destinato al comune di Lerici come Best Tourism Village, il programma dell'Unwto volto a individuare e incentivare programmi di sviluppo sostenibile nelle località rurali, che mettano a frutto le potenzialità del turismo per salvaguardare le piccole comunità e creare nuove opportunità, per il raggiungimento degli Obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La candidatura di Lerici è stata presentata dal ministero del Turismo perché, questo comune ligure che conta su poco più di 10mila abitanti, si trova in un'area in cui sono fortemente rappresentate attività tradizionali e che hanno un forte impatto identitario: tutte caratteristiche che rispettano i requisiti del bando.

Oltre a Lerici altri due comuni, Civita di Bagnoregio e Sabbioneta, sono stati selezionati tra 260 candidature da oltre 60 paesi, per partecipare al programma di upgrade per entrare a far parte di un network globale insieme alle altre località.

"Una notizia che ci riempie di orgoglio - commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè - e che pone l'Italia dei Borghi, al centro del mondo. Lerici è uno dei 5600 borghi della nostra Nazione che rappresenta l'Italia autentica, quella del saper fare, del saper accogliere, quell'Italia delle eccellenze e delle bellezze che sono invidiate da tutto il mondo, sinonimo di eccellenza e alfieri del Made in Italy che il governo si impegna a valorizzare nel suo mandato. Gemme preziose, come Lerici, possono diventare il biglietto da visita che l'Italia pone al mondo per raccontare chi siamo e cosa sappiamo fare".

Secondo Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici, "il turismo è la vocazione del nostro territorio. Il Golfo dei Poeti, come viene riconosciuto in tutto il mondo, è la nostra terra e ospita da sempre cultura, in tutte le sue forme".

Dal lancio dell'iniziativa nel 2021, hanno ottenuto il riconoscimento di Best Tourism Village i borghi di San Ginesio (2021), Sauris e l'isola del Giglio (2022), mentre Otricoli è stato ammesso al programma "upgrade".



