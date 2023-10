Toti firma richiesta 10 milioni per ultime risorse maltempo 2019

Il presidente della Regione Liguria e commissario delegato di governo per gli interventi contro il dissesto idrogeologico Giovanni Toti ha firmato oggi la richiesta al Dipartimento Nazionale di Protezione civile per il via libera al finanziamento di interventi strutturali in 68 comuni per circa 10 milioni. Si tratta di ripristino di strade, ponti e attraversamenti; opere idrauliche; messa in sicurezza di frane; interventi strutturali su cimiteri, fognature e acquedotti "quale ultima tranche di risorse legate all'emergenza maltempo del 2019, che ha cubato complessivamente circa 200 milioni di euro".

Anche in questo caso, come nei precedenti riparti, le priorità di intervento sono state individuate attraverso il confronto con gli enti locali coinvolti spiega la Regione in una nota. Le risorse serviranno a finanziare interventi strutturali di messa in sicurezza indicati come terze priorità da Comuni, Province o la Città Metropolitana di Genova quali enti attuatori. Non appena il Dipartimento nazionale darà il suo via libera, il piano sarà immediatamente esecutivo e si potrà procedere con l'apertura dei cantieri come comunicato oggi da Regione Liguria.

"Nessuna risorsa destinata alla Liguria per la messa in sicurezza del territorio è stata sprecata, neanche un euro: con questo ulteriore riparto - sottolinea il presidente Toti - andiamo ad utilizzare anche i residui precedenti in modo da chiudere in modo virtuoso la programmazione regionale di protezione civile legata all'emergenza 2019, la più ingente dopo la mareggiata del 2018 in termini di interventi strutturali.

Anche in questo caso si tratta quindi di opere che andranno ad aumentare la 'resilienza' del nostro territorio, secondo quel principio che questa Regione ha attuato per prima in Italia per ridurre l'impatto futuro di possibili eventi calamitosi che dovessero verificarsi".



