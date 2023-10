Studio Ambrosetti, 24 interventi strategici per La Spezia

Ventiquattro interventi strategici per lo sviluppo del territorio della provincia della Spezia sono stati individuati dallo studio Ambrosetti sul ruolo delle imprese nel futuro del territorio spezzino, presentato oggi alla Spezia su iniziativa di Confindustria La Spezia. I progetti prioritari vanno dalla realizzazione delle infrastrutture portuali, al raddoppio della Pontremolese, dal Miglio Blu alle Basi Blu. "Dallo studio emergono evidenti e significative potenziali ricadute su Pil e occupazione locale.

Il Pil della provincia, derivante dalla realizzazione degli interventi censiti, potrebbe essere incrementato di un valore oscillante tra i 5,2 e i 6,5 miliardi di euro. Pertanto, l'effetto moltiplicatore sul pil attuale potrebbe essere compreso fra 1,8 e i 2,1 di quello attuale. Dati di crescita che andranno a consolidare e sviluppare ulteriormente il ruolo della provincia nel contesto regionale e di funzione baricentrica in uno scenario sovraregionale" ha sottolineato il presidente dell'associazione spezzina degli industriali Mario Gerini. Il presidente ha proposto una "cabina di regia e una conferenza di pianificazione, con l'obiettivo di promuovere una programmazione condivisa sia in termini urbanistici sia economici e sociali. A nostro parere - ha concluso -, il ruolo di Coordinatore della Cabina di regia dovrebbe essere svolto da Regione Liguria".





