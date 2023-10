Nasconde 3 kg di marijuana e 35 kg di canapa, arrestato

Ancora un'operazione antidroga a Ventimiglia: dopo una accurata indagine la polizia ha sottoposto a perquisizione personale e nella sua abitazione italiana un cittadino francese dove sono stati sequestrati 3 chili di marijuana e 35 chili di piante di canapa indiana. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Il cittadino francese, 45 anni, incensurato in Italia, secondo la Polizia traeva il suo principale provento di sostentamento economico dal commercio di derivati dalla canapa indiana.

L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.

Qualche giorno fa gli investigatori del Commissariato di Polizia avevano assestato un altro durissimo colpo alla rete del narcotraffico che aveva base nel centro storico di Ventimiglia Alta, eseguendo quattro arresti, tutti cittadini italiani residenti nella città di confine, e sequestrando 1,75 chili di cocaina e 1,1 chili di hashish.



