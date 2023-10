Il mare in galleria Mazzini con il Blue economy forum

Carburanti alternativi, nuova diga, la via del Cotone per i traffici marittimi, sono stati i temi al centro del dibattito sul ruolo di Genova nel Mediterraneo, nell'ambito del Blue Economy forum la manifestazione che per due giorni, oggi e domani, occuperà Galleria Mazzini coinvolgendo il pubblico per parlare di mare ed economia blu. "Per il carburante del futuro delle navi non c'è una rotta unica" ha detto l'ammiraglio Piero Pellizzari, comandante della Capitaneria di porto di Genova e della Direzione marittima della Liguria, sottolineando che nel frattempo il petrolio c'è ancora, molto presente. "Sicuramente non avremo un solo sistema ma una pluralità e lo shipping è chiamato a forti investimenti sulle 70 mila navi che circolano nel mondo" ha aggiunto: dal cold ironing, cioè l'elettrificazione delle banchine per consentire alle navi di spegnere i motori nei porti, al Gnl, all'idrogeno "e nel futuro si parla anche di nucleare". L'assessore a Patrimonio, Porto, Mare e Pesca del Comune di Genova Francesco Maresca, spiega la scelta di organizzare il forum all'interno di Galleria Mazzini. "Abbiamo voluto un luogo aperto al pubblico, il salotto dei genovesi, che deve essere valorizzato, per questo primo appuntamento con i temi legati al mare con un focus particolare sui giovani che cercheranno di capire insieme alla comunità portuale quali sono le possibilità per loro nel settore marittimo, magari con qualche consiglio su quale scuola scegliere". All'appuntamento su Genova nel Mediterraneo ha partecipato anche il viceministro a Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi in collegamento dall'India, dove si sta svolgendo il Global Maritime summit.



