Geo Barents attracca a Genova con 63 profughi

Nave Geo Barents, l'imbarcazione di Medici senza Frontiere che ha salvato 63 profughi al largo della Libia due giorni fa ha attraccato al molo Doria Ponente del Porto di Genova. Tra i profughi a bordo alcune donne, uma delle quali imcinta, e una decina di minori molti dei quali non accompagnati. Dopo la visita a bordo della sanita' marittima iniziera' la fase di sbarco. Una volta a terra le persone verranno identificate e avviate verso l'area igienico-sanitaria per una visita medica. La Protezione civile ha organizzato l'accoglienza e l'assistenza ai profughi mentre I minori che avranno bisogno di cure mediche immediate saranno trasferiti all'ospedale pediatrico Gaslini. Secondo le prime informazioni tutti gli adulti dovrebbero essere trasferiti nelle strutture di Savona e Imperia con due bus organizzati dalla prefettura. Sul posto Polizia di Stato, Croce rossa e volontari di protezione civile.



