Genova capitale dell'orienteering nel fine settimana

Genova capitale italiana dell'Orienteering nel prossimo fine settimana. Sabato si terrà, a partire dalle 15, la finale della Coppa Italia sprint a Bolzaneto mentre domenica dalle 10 ai Piani di Praglia andranno in scena i campionati italiani di staffetta. Una due giorni che chiuderà la stagione nazionale dell'orienteering ma che di fatto sarà un importante test organizzativo in vista di due eventi che Genova ospiterà ovvero le prove della Coppa del Mondo nel 2024 ed i campionati mondiali sprint del 2026.

"Una manifestazione quella del fine settimana che riempie di orgoglio la nostra città - ha detto l'assessore regionale allo sport Simona Ferro -. E' un'attività fisica nata in Scandinavia che ormai ha permeato d'entusiasmo tutto il mondo.

Queste due tappe sono un po' un assaggio di quello che poi succederà nel 2024 e nel 2026 e faranno scoprire il nostro territorio". A organizzare le manifestazioni del fine settimana la Fiso, federazione italiana sport orientamento e il Csi.

"Saranno un primo passo verso gli eventi dei prossimi anni - ha sottolineato Gianluca Carbone, consigliere della Fiso -. E non sarà da meno il valore come promozione turistica. Al via ci saranno più di 500 concorrenti sia italiani che stranieri".

"Una bellissima disciplina e un primo evento di una lunga serie - ha concluso l'assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi -, perché la finale di Coppa Italia da il 'la' a tutte le iniziative ed eventi che avremo sul nostro territorio e che permetterà agli atleti di godere del nostro patrimonio a cielo aperto. Quindi, oltre al grande livello sportivo di queste iniziative c'è anche la componente di valorizzazione del territorio, un binomio sport e turismo che ricorre ormai frequentemente perché abbiamo dato modo di dimostrare come Genova sia molto ben posizionata a livello nazionale ed internazionale nell'organizzazione dei grandi eventi, ma anche nella crescita dello sport".



