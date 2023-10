Funivie Savona, Basso (Pd), il governo non dà risposte

"Il governo boccia per l'ennesima volta l'emendamento sulle Funivie, dimostrando disinteresse e superficialità verso una realtà che ha bisogno di essere rilanciata. Avevamo deciso di sostenere questo emendamento presentato dalla Lega - prima nel Decreto Asset e ora nel Decreto Qualità dell'Aria - perché non ci interessa piantare bandierine, ma il raggiungimento di un obiettivo, quello della tutela del lavoro e del rilancio di un'azienda importante per il territorio savonese". Così Lorenzo Basso senatore PD e vicepresidente Commissione Trasporti e Ambiente al Senato.

"Ora però non siamo più disposti ad assistere a questo teatrino in cui la destra presenta gli emendamenti, il governo chiede di ritirarli e senza battere ciglio la Lega si piega. Con un governo che si esprime contro la sua stessa maggioranza - aggiunge Basso -. Aver trasformato l'emendamento in un ordine del giorno, come chiesto dall'esecutivo, vuol dire solo perdere tempo sapendo di non arrivare a nessun risultato. Quello che servono infatti sono risorse e impegni concreti per fare uscire l'azienda dallo stallo in cui versa. Il governo deve dire chiaramente se vuole sostenere Funivie o se invece è completamente disinteressato al loro futuro. Sono necessari tempi certi per la ricostruzione, ci vuole il bando per la concessione e un investimento forte sul progetto che metta insieme ferro-fune e parchi per dare un futuro al settore".





