Conferenza servizi dà il via libera a lavori recupero Hennebique

E' stata formalizzata la determinazione conclusiva del procedimento di Conferenza dei Servizi che autorizza il rti Vitali & Roncello a realizzare l'intervento di recupero dell'Hennebique, l'ex silos granario che rappresenta uno dei più interessanti esempi di costruzioni in cemento armato del secolo scorso.

Dalla prossima settimana potranno così iniziare le prime attività di cantiere che prevedono la rimozione degli ingombri presenti all'interno dell'edificio e la messa in sicurezza dell'area, il tutto propedeutico ad accelerare l'avvio dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del compendio nel rispetto delle prescrizioni emerse in sede di Conferenza di servizi, comprese quelle richieste dalla Sovrintendenza. La riqualificazione di Hennebique completerà il processo di rigenerazione del Porto Storico diventando elemento catalizzatore del percorso pedonale che, partendo dal polo crocieristico di Ponte dei Mille, a ponente, si snoderà lungo la Darsena e attraverso il Porto Antico si ricongiungerà idealmente all'area del nuovo Waterfront di Levante.



