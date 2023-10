Asl1 segnala medico ospedale Bordighera non iscritto a Ordine

La Asl1 Imperiese ha segnalato all'Ordine dei Medici e alla Procura una donna di 50 anni che lavorava come medico al punto di primo intervento dell'ospedale Saint Charles di Bordighera (Imperia) "senza essere iscritta all'Ordine". "Era stata assunta da una società che fornisce personale sanitario all'Asl" spiega una nota.

E' stato il direttore del Dipartimento governo clinico e servizi a segnalare la vicenda ai vertici della Al1 dopo avere scoperto che il presunto medico "aveva prodotto un' autocertificazione dicendo di essere iscritta all'Ordine dei Medici" di Torino.

"Sul personale sanitario in servizio presso i nostri presidi ospedalieri e non solo - spiega una nota -, Asl1 effettua periodicamente controlli relativi alla documentazione presentata dai medici che lavorano presso la nostra azienda o che lavorano presso le cooperative mediche. La donna, non dipendente Asl1 ma della azienda che fornisce medici, è stata in servizio al Ppi di Bordighera per tre turni. Abbiamo attivato immediatamente tutti i canali per denunciare l'illecito da parte di questa persona" dice la Asl1.

E' "un fatto molto grave da condannare senza riserve. Occorre intervenire radicalmente sulle procedure di verifica del personale che viene assunto al Saint Charles. Richiederemo un incontro con i vertici Asl e Iclas" ha dichiarato il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito alla notizia. (ANSA)

