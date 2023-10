Allerta arancione, sindaco Spezia chiude le scuole

La Spezia chiude scuole, parchi e cimitero in vista dell'allerta meteo arancione diramata da Arpal a partire dalle 21 della sera di mercoledì. La sospensione dell'attività didattica in presenza per il capoluogo è riferita alle scuole di ogni ordine e grado ad eccezione degli istituti universitari, del polo Marconi, del conservatorio Giacomo Puccini e dei centri di formazione professionale.

Interdetti anche parchi, giardini pubblici, aree giochi e sottopassi. In provincia stop alle lezioni anche ad Ameglia, Arcola, Bolano, Borghetto, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Levanto, Luni, Monterosso, Pignone, Riccò del Golfo (attivo nido d'infanzia Mago Verdino), Riomaggiore, Santo Stefano di Magra, Sesta Godano, Sarzana, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure e Zignago. Altri Comuni potrebbero aggiungersi in serata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA