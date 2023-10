Studenti appendono striscione Palestina su Cattedrale a Spezia

"Per ogni vittima di questo sistema. Palestina Libera". E' il messaggio che si legge in uno striscione che è comparso oggi pomeriggio davanti alla Cattedrale di Cristo Re alla Spezia, realizzato dell'Unione degli Studenti Uds. Accanto allo striscione anche l'immagine di una donna, velata, con i colori della Palestina. Gli studenti spezzini hanno pubblicato le immagini anche sui loro canali social, spiegando che "vogliamo mandare tutta la nostra solidarietà al popolo palestinese, sia per i violenti attacchi che ha subito in questi giorni e quelli che ha subito da anni, ma soprattutto per la violenza mediatica indirizzata verso il paese dopo l'attacco di Hamas. La questione palestinese vive di una serie di complessità che la rendono difficile da inquadrare nel suo insieme. La narrazione che l'Occidente ha creato attorno alla questione palestinese ci racconta di uno stato israeliano, considerato unica democrazia del Medio Oriente, vessato dalla violenza di gruppi di terroristi che vorrebbero distruggere la libertà portata con fatica in una terra barbara e incivile"



