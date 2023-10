Sparatoria, poco dopo le 13, nell'androne di un palazzo in centro a Sanremo. Secondo le prime, frammentarie informazioni, un uomo avrebbe sparato al figlio e poi è stato visto fuggire. Immediato l'intervento della polizia che sta cercando l'uomo in zona. Non sono state fornite informazioni sulle condizioni della vittima.



