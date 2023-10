Sospetto attentatore Bruxelles era a Genova nel 2021

Il sospetto attentatore di Bruxelles, Abdesalem Lassoued è stato ripreso in un video girato nel 2021 a Genova. Una foto pubblicata sul suo profilo Facebook, ora oscurato, lo ritrae in Piazza Della Vittoria, nel centro del capoluogo ligure nel 2021, durante un soggiorno probabilmente mentre si dirigeva in Francia. L'uomo è ritratto in primo piano e sullo sfondo si vede l'arco di Trionfo di Piazza della Vittoria. Gli investigatori della Digos hanno ritenuto che il video da cui è estrapolato sia veritiero. Sono in corso indagini per verificare gli spostamenti di Lassoued. la presenza a Genova sarebbe da collegare a un viaggio a tappe che il presunto attentatore di Bruxelles avrebbe fatto due anni fa per attraversare l'Italia e dirigersi nel Nord Europa. Si cerca di scoprire quanto si è fermato nel capoluogo ligure e quali contatti abbia avuto. Nei pressi del luogo in cui è stato fotografato si trova la sede del Consolato della Tunisia e gli investigatori vogliono verificare se risulta che l'uomo abbia preso contatto con gli uffici per qualche documento.

Emerge inoltre che il sospetto attentatore di Bruxelles è stato in passato anche a Bologna, per un periodo nel 2016. Nel capoluogo emiliano, secondo quanto risulta all'ANSA, fu rintracciato e identificato dalla polizia.

