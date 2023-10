Selfie estremi, Regione Liguria chiede una campagna nelle scuole

La Regione Liguria chiederà all'ufficio scolastico regionale di "promuovere una campagna nelle scuole sui rischi e i pericoli del 'daredevil selfie', la moda sempre più diffusa tra i giovani di scattare selfie in situazioni estreme per condividerli sui social". Lo annuncia l'assessore regionale alla Tutela dell'infanzia Simona Ferro in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione della consigliera regionale Veronica Russo (FdI).

"I selfie estremi sono una moda pericolosa sempre più dilagante tra i giovani, che finiscono in situazioni di grave pericolo - sottolinea Ferro -: finendo sui binari ferroviari mentre arriva un treno, sporgendosi da un edificio alto. Negli ultimi giorni un giovane è addirittura rimasto schiacciato da un muro in un edificio abbandonato perché si faceva riprendere mentre picconava il rudere".

L'assessore sollecita "le scuole affinché facciano la loro parte sui rischi e pericoli derivanti dai selfie temerari promuovendo attività di prevenzione e conoscenza, mentre la Regione Liguria porterà avanti nuovi iniziative con le associazioni dei consumatori e l'Ordine degli psicologi".





