Ruote nella Storia tra La Spezia, Sarzana e Cadimare

Ruote nella Storia lo scorso 15 ottobre è tornato nella provincia di La Spezia. La manifestazione è organizzata da ACI Storico in sinergia con l'Automobile Club d'Italia, in collaborazione con l'Automobile Club La Spezia, presieduto da Alessandro Beverini e diretto da Davide Lo Preiato. L'evento ha avuto il patrocinio dei Comuni di La Spezia e Sarzana e della Regione Liguria.

"Siamo pienamente soddisfatti della manifestazione che è andata oltre le più rosee aspettative- ha precisato il direttore di AC La Spezia - Il colpo d'occhio offerto da piazza Europa a La Spezia con poco meno di 100 vetture è stato molto suggestivo ed ha attirato molti appassionati. Lo splendido scenario della base dell' Aeronautica a Cadimare è stata la ciliegina sulla torta di una bellissima giornata conclusa con l'arrivo delle splendide autovetture dell'Automobile Club di Massa Carrara. Infine, mi preme sottolineare che anche gli amici inglesi di 'Italian Jobs' sono rimasti soddisfattissimi dell'accoglienza ricevuta e hanno promesso di tornare il prossimo anno per visitare le bellezze spezzine e dell'intera Liguria".

L'autoraduno ha previsto la partenza da piazza Europa verso Sarzana, comune al centro della Val di Magra. Successivamente la carovana ha fatto ritorno a La Spezia dove è avvenuto il gemellaggio con l'Automobile Club di Massa Carrara. Sempre a La Spezia l'incontro con gli equipaggi del Club Italian Jobs, provenienti direttamente dal Regno Unito. Le auto si sono poi spostate a Cadimare, presso il Centro Logistico di Supporto Areale Istituto 'U. Maddalena' posto sotto il Comando della 1^ Regione Aerea, per prendere parte ai festeggiamenti per i 100 anni dell'Areonautica Militare.

Tra le vetture presenti numerose Mini del MINImito Club La Spezia, Club iscritto ad ACI Storico e al Registro Italiano Mini. Veicoli presenti anche dal Circolo Auto e Moto Storiche La Spezia, provenienti da Massa Carrara e anche circa 40 auto dal Regno Unito del Club The Italian Job. Tra le auto presenti vari modelli di Porsche e Ferrari, una schiera di Morris Mini Cooper anni '70, oltre ad alcune MG.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA