Ordinanza anti alcol a Genova, 935 sanzioni nel 2023

Sono 935 le sanzioni comminate a Genova dall'entrata in vigore dell'ordinanza comunale anti-alcol firmata dal sindaco Marco Bucci a luglio scorso e prorogata fino a settembre 2024, di cui 11 per vendita di alcolici "fuori dall'orario consentito". Lo spiega l'assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Sergio Gambino rispondendo a un'interrogazione in Consiglio comunale presentata dalla consigliera Francesca Ghio (Lista Rossoverde).

L'ordinanza vieta in tutto il territorio comunale dalle 22 alle 6 l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore. "C'è stata una decisa diminuzione del numero delle richieste di intervento alla polizia locale per situazioni come risse, danneggiamenti o disturbo legate all'ubriachezza e al degrado". rimarca Gambino.

Secondo Ghio l'ordinanza "ha un approccio securitario, che non risolve il problema del degrado ma lo sposta. Servirebbero più eventi culturali per contrastare la mala-movida".

L'assessore Gambino ribadisce che "l'obbiettivo del Comune di Genova non sono le multe ma il miglioramento della vivibilità".

Secondo dati del Comune di Genova confrontando l'ultimo semestre 2022 con il 2023 le denunce per danneggiamento sono passate da 77 a 24 con una riduzione del 69%, gli interventi per 'mala-movida' sono diminuiti del 59% passando da 1.473 a 610, gli interventi per ubriachezza sono passati da 52 a 29 (-44%) e quelli per rissa con intervento della polizia locale da 5 a 2 (-60%). Scesi da 456 a 179 gli interventi per disturbo vicino ai locali (-61%).



