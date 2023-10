Maltempo, allerta gialla temporali domani in Liguria

Una allerta gialla per temporali dalle 17 alle 24 di domani in Liguria nel centro e nel levante è stata diramata dall'Agenzia regionale Arpal. E' previsto un deciso peggioramento nella seconda parte della giornata con alta probabilità di temporali forti o organizzati. Sono attesi fenomeni precipitativi con intensità fino a molto forte nel Levante della Regione, fino a forte nel centro.

Per dopodomani Arpal prevede il mantenimento di condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti o organizzati nel centro e levante della Regione, con una bassa probabilità sul resto della Regione. La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell'allerta.



