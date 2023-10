Humana e Amiu insieme per il riciclo e il riuso di abiti usati

"Questa sinergia è un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, una collaborazione che è importantissima sotto molteplici punti di vista perché, se da un lato favorisce la sostenibilità attraverso un corretto smaltimento dei rifiuti tessili, dall'altro riesce a rimetterli a disposizione, valorizzandoli, attraverso una rete commerciale che si fa a sua volta promotrice di valori positivi come la cooperazione, la sensibilizzazione in merito a cause importanti riuscendo anche a finanziare progetti che portano ad azioni concrete". Lo ha detto l'assessore al commercio Paola Bordilli che stamani ha preso parte alla presentazione del nuovo servizio di raccolta, selezione e avvio a recupero di tessili gestito da Humana People to People Italia a Genova e nei comuni del genovesato serviti da Amiu Genova.

Alla presentazione hanno preso parte anche i presidenti di Humana People to People Italia Karina Bolin e di Amiu Genova Raggi.

I primi contenitori sono stati posizionati lo scorso mese da Humana in diversi comuni del Genovesato. "Questa è anche una scelta di consumo responsabile - spiega Karina Bolin - perché questi sono capi che hanno un impatto inferiore di 70 volte rispetto a uno nuovo. Grazie all'esperienza e alle competenze consolidate in oltre 25 anni, abbiamo sviluppato una filiera dell'abito usato tracciata e trasparente, che ogni anno consente di sostenere progetti sociali a medio-lungo termine nel mondo e attività socio-ambientali in Italia". Il tessile "viene buttato un po' ovunque, soprattutto nell'indifferenziata - aggiunge Raggi - ma può essere riutilizzato rimettendo in sesto gli abiti, come sta facendo Humana nei propri negozi, e si può anche recuperare la fibra, andando a scindere il composto vestiario e mettendo a disposizione dell'industria del vestiario i tessuti recuperabili". L'installazione dei contenitori, iniziata in Piazza Paolo Da Novi, alla Foce, proseguirà nelle prossime settimane nei diversi quartieri di Genova e nei rimanenti comuni del Genovesato dove Amiu svolge i suoi servizi ambientali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA