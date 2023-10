'Dona la spesa', raccolte in Liguria 27 tonnellate di prodotti

Nel 2023 i soci e clienti di Coop Liguria hanno già donato al volontariato 96 tonnellate di merci.

Le donazioni si riferiscono alle raccolte "Dona la spesa" realizzate in corso d'anno, l'ultima delle quali si è svolta il 14 ottobre assieme a 60 associazioni locali, e ai carrelli 'Spesa sospesa' presenti nei punti vendita.

In più Coop Liguria ha offerto al volontariato donazioni in merci per quasi 1 milione di euro con il progetto "Buon Fine" e 70mila euro di aiuti con "un voto, un pasto". Nell' ultimo dei tre appuntamenti annuali con "Dona la spesa", la raccolta di generi di prima necessità e di cancelleria che Coop Liguria effettua tre volte l'anno in collaborazione con le associazioni locali sono state raccolte 27 tonnellate di prodotti (di cui 15,5 in provincia di Genova e quasi 10 nel solo capoluogo), che si sommano alle 28,5 di maggio e alle 11 di settembre, per un totale di oltre 66 tonnellate di aiuti.



