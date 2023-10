Ventimiglia sarà 'blindata', incrementate le forze di polizia

"Si è stabilito di incrementare le forze di polizia che ruotano intorno alla stazione ferroviaria di Ventimiglia. Sulla base dell'autorizzazione del prefetto, da domani e tutti i giorni, avremo due pattuglie in più del reparto di prevenzione crimine che si andranno ad aggiungere all'attività che già svolgono i reparti inquadrati e le pattuglie di controllo del territorio che operano a Ventimiglia, e, in particolare, nell'obiettivo stazione ferroviaria". Lo ha detto il questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore a margine del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito in Prefettura.

"I servizi in atto sono molto efficaci, aderenti a quelle che sono le necessità, tanto è vero che l'intervento in questo ultimo tragico episodio (l'omicidio del ragazzo nigeriano avvenuto sabato sera, ndr) è stato immediato e ci ha permesso di cogliere in flagranza di reato, assicurandolo alla giustizia, l'autore dell'omicidio". Il protocollo di sicurezza prevede l'impiego delle forze dell'ordine con azioni di contenimento, in caso di liti o risse. "Il piano B è l'espulsione - ha detto il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo -. Chi si comporta male o con atti contrari alla pubblica decenza o che possono portare a un potenziale rischio della sicurezza verranno fermati e portati via dalla stazione per essere espulsi".



