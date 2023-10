Genova città con l'inflazione più alta, a settembre 7,3%

Genova è la città con l'inflazione più alta a settembre 2023 (7,3%). Lo afferma l'Unione nazionale dei consumatori sulla base dei dati definitivi dell'Istat.

Secondo l'Unc se si guarda alla spesa Genova vince sulle altre città italiane in materia di rincari con 1.591 euro in più a famiglia rispetto al settembre 2022 seguita da Milano (che ha un'inflazione al 5.8%) con 1.575 euro.

In testa alla classifica delle regioni più 'costose' con un'inflazione annua a +7,1% è la Liguria che registra a famiglia un aggravio medio pari a 1.465 euro su base annua. Segue la Lombardia, dove la crescita dei prezzi del 5,3% implica un'impennata del costo della vita pari a 1.377 euro, terzo il Piemonte, +6,2% e 1.354 euro.



