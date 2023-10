Ex Ilva, sindacati a prefetto Genova "la siderurgia va salvata"

Fim Fiom Uilm di Genova con le rsu hanno incontrato stamani il prefetto di Genova per sottolineare le criticità attualmente presenti nello stabilimento Acciaierie d'Italia di Cornigliano: "Abbiamo ribadito come permanga l'assenza di investimenti sul sito di Genova: servono investimenti per le manutenzioni e per garantire la sicurezza dei lavoratori che operano nello stabilimento. Il passaggio di oggi va visto come un momento di avvicinamento allo sciopero di venerdì prossimo in cui i lavoratori genovesi sfileranno per le vie di Roma dicendo chiaramente che la siderurgia va salvata ora, prima che sia troppo tardi", scrive la Fiom Cgil di Genova.

Il segretario generale Fim Cisl Liguria Christian Venzano e Nicola Appice, coordinatore rsu Fim Cisl Liguria aggiungono: "I lavoratori e gli stabilimenti sono "sequestrati" dall'azienda stessa, che non rispetta gli accordi firmati e disattende tutto.

Siamo ai minimi storici su tutto: produzione, manutenzioni, investimenti e questo genera l'aumento della cassa che è inaccettabile con la richiesta di acciaio del mercato e viene a mancare la sicurezza. Venerdì prossimo a gran voce nella manifestazione in programma a Roma".

"Vogliamo la verità. Nessuno può negare l'importanza della siderurgia in questo Paese - ha detto Antonio Apa, coordinatore regionale della Uilm Uil - ma chiediamo anche la massima trasparenza negli accordi, che verranno firmati per tutelare l'occupazione e la produzione: non accetteremo che si giochi su 20mila posti di lavoro e sul futuro della siderurgia italiana"



