Successo per Rolli Days d'autunno, a Genova 71mila visitatori

I Rolli Days che 'sfogliano la storia' chiudono con 71 mila presenze complessive in soli tre giorni di manifestazione. "Un dato importante che anche per questa edizione autunnale, più breve rispetto alla precedente, conferma i Rolli Days come evento culturale di punta dell'offerta genovese, in grado di coinvolgere i cittadini e un sempre maggior numero di turisti" scrive in una nota il Comune di Genova.

Tra venerdì e domenica i Rolli Days dedicati a Genova Capitale del Libro i visitatori (il 41% turisti) hanno ammirato i 39 Palazzi dei Rolli aperti e hanno partecipato ai concerti, agli eventi collaterali e alle visite guidate, comprese quelle in genovese e quelle riservate alle persone con disabilità.

"Siamo orgogliosi di questi numeri, i Rolli Days si confermano un grande successo per la nostra città. Le bellezze dei palazzi di Genova hanno ancora una volta lasciato a bocca aperta decine di migliaia di persone che hanno letteralmente preso d'assalto il nostro centro storico - ha commentato il sindaco di Genova Marco Bucci -. In soli tre giorni siamo riusciti a registrare 71 mila visite, un segno che la nostra Genova risulta sempre più attrattiva dal punto di vista turistico e culturale. Siamo estremamente felici di aver visto anche in questa edizione così tanti visitatori andare alla scoperta dei palazzi dei Rolli, meraviglie che meritano di essere valorizzate sempre di più. Un patrimonio unico al mondo, sempre più conosciuto anche a livello internazionale".

In particolare, hanno riscosso un grande successo il concerto di violino e pianoforte dei fratelli Quarta organizzato dal Comune di Genova in sinergia col Premio Paganini, e le visite alle esposizioni di libri storici nei palazzi Rosso, Bianco, Tursi, Balbi Senarega e nelle biblioteche Universitaria e Berio.

Tra questi l'Offiziolo Durazzo, visibile per la prima volta alla Berio, ha fatto registrare il sold out con circa 2.000 visite.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA