Migrante operato dopo omicidio Ventimiglia, residenti esasperati

Vittima e aggressore si conoscevano: pochi istanti prima del delitto i due migranti erano nella sala interna dell'Anthony Bar, in piazza Cesare Battisti, nel pieno centro di Ventimiglia, a bere un caffè, seduti allo stesso tavolo. E' quanto emerge dalla prima ricostruzione dell'omicidio avvenuto ieri sera, intorno alle 19,30, nei pressi della stazione ferroviaria di Ventimiglia (Imperia). La città intanto si interroga sulla ennesima notte violenta, i residenti e i commercianti della piazza sono esasperati dalla presenza di tanti stranieri.

I due nigeriani, stando a quanto dichiarato da un testimone, "erano sempre andati d'accordo". Mai uno screzio, dicono gli avventori del locale, ora sotto sequestro così come il tratto di marciapiede dove è avvenuto l'omicidio. Non si conoscono ancora i motivi della lite. Uno dei nigeriani è stato colpito alla gola: sgozzato dal rivale, nemmeno trentenne. E' caduto a terra, sul marciapiede, in una pozza del suo stesso sangue. L'altro uomo, anch'esso ferito, è stato medicato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Borea di Sanremo.

Ha tagli ad addome e torace. Le sue condizioni si sono aggravate nella notte, tanto da rendere necessario il trasferimento all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Nel frattempo a Ventimiglia cresce la rabbia e la paura di commercianti e residenti, da tempo allarmati per la presenza di tanti immigrati che attendono una occasione per passare il confine e andare in Francia.

"Lavorare qui è diventato impossibile", dichiarano i titolari di bar e ristoranti di piazza Battisti. "Se continua così non potremo più uscire di casa", aggiunge un passante. La piazza della stazione è sempre piena di vita, i bar e la gelateria sono spesso affollati dai tanti residenti.

Il telo giallo che ieri copriva il cadavere per nasconderlo alla vista dei presenti, oggi brilla sotto il sole, gettato in una aiuola, sotto lo sguardo attonito di un gruppetto di migranti seduti sui gradini della stazione.



